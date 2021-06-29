Eski TMSF yöneticisi Güzeldülger: 99 şirkete kayyım olarak atanan 7 kişiye, aylık 200-250 bin dolar bandında maaş ödendi

Boydak Holding'e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el koyduğu dönemde şirketin yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Abdullah Güzeldülger, 15 Temmuz sonrası TMSF'ye devredilen 99 şirkete kayyım olarak atanan 7 kişiye aylık, 200-250 bin dolar bandında maaş ödendiğini öne sürdü.

Eski TMSF yöneticisi Güzeldülger, KRT TV’de katıldığı programda, kara para aklamak suçlamasıyla açılan davada hakkında tutuklama kararı bulunan ve ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili "Odama girdi, sayın başkanım... Bıçkın bir Anadolu delikanlısı böyle... Alaylı bir tavırla, ‘Sizde kelepir firma var mı?’ diyerek, direkt konuya girdi” dedi.

Gelecek Partisi kurucularından Güzeldülger "Bir iş adamı kimliği yok, bir sanayici değil, nereden çıktığı belli olmayan bir figür. Ankara'dan siyasi bir referansla geldi. Burada para konuşur, en yüksek rakamı verirsen alırsın deyince gitti" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından el konulan şirketlerin bir kesim tarafından ‘ganimet’ görüldüğünü ifade eden Güzeldülger, TMSF'ye devredilen şirketlere Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın atadığı kayyımlara ilişkin de, "Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 kişiyi 99 şirkete kayyım atadı. Her birine 5'er bin lira maaş vererek aylık 3-3 buçuk milyonluk maaş bütçesi oluşturuldu. O günkü kurla da hesap edildiğinde 200-250 bin dolar bandında aylık ceplerine maaş girdiğini tespit ettim" dedi.

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