Eski TMSF yöneticisi Güzeldülger: 100-150 şirketten ayda 5 bin lira maaş alan kayyumlar vardı

Boydak Holding'e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el koyduğu dönemde şirketin yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Abdullah Güzeldülger, Karar TV'de döneme dair açıklamalarda bulundu. TMSF Tahsilat ve Finansman Dairesi Başkanlığı yaptıktan sonra Boydak Holding'in yönetim kurulu başkanlığına atanan Güzeldülger, bir süre önce liderliğini Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi'nden siyasete atılmıştı.

Güzeldülger, TMSF'ye geçmeden önce FETÖ ile iltisaklı şirketlere atanan kayyumlar arasında 100-150 şirketten maaş alanlar bulunduğunu, bir kayyumun 100-150 şirketten 5 bin lira maaş aldığını, TMSF'nin bu kişiyle ilgili dosya hazırlayıp cumhuriyet savcılığına gönderdiğini ama bir sonuç alınamadığını belirtti.

Güzeldülger'in diğer açıklamaları şöyle:

"Ben TMSF’nin görevlendirmesiyle Boydak’a Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandığımda, şirkete tecrübeli bir CEO gönderilmesini beklerken Nurettin Canikli 30 yaşlarında tecrübesiz belinde silahlı birini gönderdi. Bu kişinin yolsuzlukları TMSF'de 4 yıldır soruşturuluyor ama bir sonuç alınamıyor.



Yavaşçalar Balıkesir’de bir tank mermisi üreten, nitelikli bir fabrikaydı. Herhangi bir ilana çıkmadan Sarsılmaz Silah Sanayi Grubu’na bir bedel karşılığında el altından satıldı. TMSF tarihinde ben böyle bir şey hatırlamıyorum .

Türkiye’de yolsuzluk 4 yolla yapılıyor. Bunlardan biri vakıf ve dernekler üzerinde hazineye girmesi gereken paraların bloke edilerek vakıf ve derneklere yönlendirilmesi. Örneğin Kızılay’ın 30 milyon dolarlık bağışı.

İkinci yolsuzluk yolu, ihalelerde rekabetsiz ortamlar oluşturuluyor. Pazarlık usulü ihale yöntemiyle maliyetin olması gerekenden biraz daha yukarıda rakamlar oluşuyor.

Üçüncü yolsuzluk yolu, ihale ile yapılması gereken hizmet alımlarının kişi ve firmaya özel doğrudan sözleşme yoluyla yapılması.

Dördüncü yolsuzluk yolu, özelleştirme satışları ve büyük ihalelerle firma satın alımlarında, satıştan kısa bir süre sonra, gerçek alıcıya hisse devir yöntemi ."

"Sezgin Baran Korkmaz bana da geldi"

"Sezgin Baran Korkmaz bana gelip ‘Kelepir şirket var mı? Alalım’ dedi. Sezgin Baran Korkmaz 2. Reza Zarrab vakası olacak.

Sezgin Baran Korkmaz’la konuşunca 5 dakikada sahtekar olduğunu anladım. Koskoca Cumhurbaşkanının etrafındaki insanlar bunun ne olduğunu bilmiyor mu?

Bugün Türk Telekom’u yöneten şahıs, Turkuvaz Grubu’nun reklam işlerinden sorumlu, hayatında bir tane elektronik devre görmemiş şahıstır."