Eski TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Alptürk: TEİAŞ ülke güvenliğinin ve bekasının önemli yapı taşlarındandır; özelleştirmesini tartışmak bile yanlış

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Eski TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Alptürk’ün, Cumhurbaşkanlığı kararı ile özelleştirme kapsamına alınan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ile ilgili görüşlerini aktardı.

“TMMOB'da ve EMO'da (Elektrik Mühendisleri Odası) başkanlık yapmış Teoman Alptürk'ten TEİAŞ özelleştirmesine ilişkin görüşlerini içeren bir e-posta aldım. Tane tane anlatmış. Birkaç başlık paylaşıyorum” diyen Toker şunları aktardı:

“TEİAŞ özelleştirmesini tartışmak bile yanlış. Elektrik enerjisi ticari mal değildir. Öyleymiş gibi hareket ediliyorsa zorlama vardır.

TEİAŞ, ülkedeki elektrik santralarında üretilen elektrik enerjisinin tüketim merkezlerine SÜREKLİ, DENGELİ ve GÜVENİLİR bir şekilde iletilmesini sağlar.

TEİAŞ elektrik sisteminin omurgasıdır. İçinde bulundurduğu yük tevzi (dağıtım) birimi Türkiye enterkonnekte sisteminin maestrosudur. Satarsanız yönetemezsiniz.

TEİAŞ ülke güvenliğinin ve bekasının önemli yapı taşlarındandır.

TEİAŞ'ın kâr ile bir işi yoktur. Bu nedenle TEİAŞ'ın blok satışı veya hisselerinin çoğunluğunun belirli çıkar gruplarını eline geçmesi ülke güvenliği açısından çok tehlikelidir.

TEİAŞ'ın özelleştirilmesi kamu güvenliğini yok eder. (Seçim zamanı trafolara kedilerin doluşmasını sağlar)”

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