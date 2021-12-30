Eski TikTok moderatörü platforma dava açtı; "Her gün yüzlerce şiddet içeren travmatik video izledim"

Eski bir TikTok moderatörü olan Candie Frazier, izlemek zorunda kaldığı travmatik videolar üzerine platforma dava açtı.

BBC’de yer alan habere göre, eski TikTok moderatörü Frazier, günde 12 saat “aşırı ve grafik şiddet içeren” videolar izlemek zorunda kaldığını söyledi. Moderatör olarak görevinin cinsel istismar, vahşet, soykırım, saldırı, çocuk istismarı içeren videoları tespit etmek olduğunu söyleyen Frazier, TikTok ve çatı şirketi Bytedance’e dava açtı.

Frazier, bir aracı şirketle çalıştığını söyleyerek şirketin kendisinden günde yüzlerce video izlemesini talep ettiğini belirtti.

Frazier, eski işi nedeniyle belirgin bir psikolojik travma geçirdiğini, anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını belirtti.

Dünyanın en popüler platformu haline gelen TikTok, kuralları ihlal eden videoların tespiti için dünyanın dört bir yanında aracı şirketler vasıtasıyla moderatörlerle çalışıyor.

Dava üzerine açıklama yapmayan TikTok, şirketin çalışanları ve aracı kurumlarla “ilgili bir çalışma atmosferi” kurduğunu savundu.