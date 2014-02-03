Eski Ticaret ile Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen vefat etti

Mersin'i 4 dönem TBMM'de temsil eden, Anavatan Partisi (ANAP) hükümetlerinde İçişleri, Sanayi ve Ticaret ile Devlet bakanlıkları yapan 66 yaşındaki Rüştü Kazım Yücelen, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Yaklaşık bir haftadar Ankara Medicana Hastanesi'nde tedavi gören Rüştü Kazım Yücelen, bugün saat 17.00 sıralarında solunum yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Rüştü Kazım Yücelen'in vefat haberi memleketi Anamur ve Mersin'de üzüntüyle karşılandı.

1983'de ANAP'ın kuruluşuyla politikaya atılan ve 17,18, 19, 20 ve 21'inci dönemlerde İçel Milletvekilliği yapan Yücelen'in cenazesi memleketi Anamur İlçesi'nde toprağa verilecek.