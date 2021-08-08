Eski THK Başkanı Karakuş: THK’yı kasası dolu devrettim

Eski Türk Hava Kurumu Başkanı emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş, “Ben 100 trilyon borçla aldım, borçsuz 30 trilyon para arkadaşlara devrettim.” açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Ece Piroğlu'na konuşan Karakuş, “20 trilyon yatırım yaptım. 2000-2003 arası hal böyleyken şu anda böyle... Eğer her şey düzgün gitseydi, Atatürk’ün kurumları doğru yönetilseydi hiç bunlar olmazdı. Borçlu duruma düşmediğiniz takdirde kayyum filan gelmez size. Atatürk’ün kurumlarını yönetenler de Atatürk’e layık olacak şekilde yönetmeleri gerekiyor.” dedi.