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Bilim / Teknoloji

Eski telefon bataryaları yeni cihazlarda kullanılabilecek

Eski telefon bataryalarınızı atmayın

10 Haziran 2015 18:48

Eski telefon bataryaları yeni cihazlarda kullanılabilecek50.000 dolarlık Kickstarter hedefi çoktan geçilmiş durumda ve kampanya şu anda, son saatlerini yaşıyor. Better Re'nin amacı, çıkartılabilir olan eski bir akıllı telefon bataryasını telefonunuz, tabletiniz ve hatta dizüstü bilgisayarınız için bir çeşit harici güç kaynağına çevirmek. Bu yeni araçla, sadece 39 dolar harcayarak, gücü diğer cihazlarınızda kullanmanız mümkün.

 

Hürriyet'in haberine göre, en basit Better Re kiti, lityum-iyon bataryanızı bir harici güç kaynağına çeviren kasayı ve bir USB kablosunu içeriyor. Eğer 55 dolar ödemeyi kabul ederseniz, karşılığında ekstra bir kılıf ve kullanılmış bir batarya sahibi olabiliyorsunuz.

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