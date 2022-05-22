Eski TCMB Başekonomisti Kara'dan enflasyona dayalı tahvil açıklaması: Hazine'nin faiz ödemeleri artacak

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Hakan Kara, enflasyona endeksli tahvilin döviz kurlarında "geçici" rahatlama yaratacağını ancak Hazine'nin faiz ödemelerini artıracağını söyledi.

Kara, enflasyona dayalı tahvilin dövizin ikamesi olmadığı için kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından buraya geçisin sınırlı olacağını ve KKM'ye daha çok TL'den geçen hesapların buraya yönelebileceğini belirtti.

Sözcü'den Emre Deveci'ye konuşan Kara, bu tür adımların sorunları çözmek yerine daha da büyüttüğünü ifade etti.

"Kurlarda geçici rahatlama olur"

Hakan Kara, enflasyona endeksli tahvil ilk çıktığında döviz piyasasında kısmi bir rahatlama yaratacağını fakat ülkeye dış finansman girmeden cari açık sorununun devam edeceği ve bu rahatlamanın geçici olacağını savundu.

"Faiz ödemeleri artacak"

Söz konusu tahvilin Hazine'ye getireceği faiz yüküne de değinen Kara, “Bu tahville elbette Hazine'nin nominal faiz ödemeleri artacaktır çünkü mevcut durumda Hazine tahvile yüzde 26 faiz ödüyor. Dolayısıyla enflasyonun yüzde 70-80 olduğu bir dünyada Hazine'nin enflasyona endeksli tahvil üzerinden faiz ödemeleri artacaktır” dedi.

Fakat kur korumalı mevduatta da kur artınca Hazine üzerine dolaylı olarak yük bindiğini hatırlatan Kara, “Dolayısıyla bu yeni tahvil KKM'nin bir kısmının enflasyona endeksli tahvile dönüşeceği şekilde tasarlanırsa, orta vadede Hazine'ye toplam maliyetinin sınırlı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Şunu da söylemeden bitirmeyeyim” diyen Kara, “Bütün bunlar sorunları çözmek yerine öteliyor, hatta ötelerken daha da büyütüyor. Bana göre Hazine borcu tarafında asıl sorun risk primindeki artıştan dolayı ilerde bir noktadan sonra ödenmesi gereken yüksek reel faizden gelecek” uyarısında bulundu.