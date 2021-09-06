Eski TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Biltekin Özdemir yaşamını yitirdi

Ünlü maliyeci ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Biltekin Özdemir vefat etti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Özdemir, geçmişte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2. Başkanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarlığı gibi pek çok üst düzey görevler yaptı.

Akşener'den başsağlığı mesajı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birlikte TBMM'de çalıştığı Özdemir'in vefatı nedeniyle Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Akşener, "Ülkemizin kıymetli maliyecilerinden, TBMM’de birlikte çalışma fırsatı bulduğum değerli bürokrat Biltekin Özdemir'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Biltekin Özdemir Kimdir?

Biltekin Özdemir, 1939 yılında doğmuştur. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisansını bitirdi.

1965'te Maliye Müfettişi oldu. Maliye Müfettişi olarak görev yaptığı sırada, 1971 yılından itibaren çeşitli bürokratik görevlerde bulundu. (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 1981-1987, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarlığı 1987-1991)

Özdemir, 1995 yılı genel seçimlerinde ANAP'tan Samsun Milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. 1996 ve 1997-1999 yıllarında TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi.

Mart 2000 - Haziran 2001 tarihleri arasında BDDK İkinci Başkanlığı görevini yürüttü.