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Yaşam

ESKİ TBMM BAŞKANI ŞAHİN'İN MUTLU GÜNÜ ANKARA (A.A)

02 Temmuz 2011 13:30

-ESKİ TBMM BAŞKANI ŞAHİN'İN MUTLU GÜNÜ ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - TED Ankara Koleji Özel Lisesi'nden 2010-2011 eğitim-öğretim yılında mezun olan 507 öğrenci, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.  İncek Kampüsü'ndeki stadyumda gerçekleştirilen törene, kızı Büşra Şahin'in mezuniyeti dolayısıyla eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de katıldı.  Törende konuşan lise müdürü Aydın Ünal, okulun her alanda başarılı olduğunu söyleyerek, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür öğrenciler yetiştirdiklerini belirtti.  Ünal, okullarının, eleştirel, özgür, laik ve çağdaş düşüncenin anavatanı olduğunu dile getirerek, mezun öğrencilere ''Lütfen yelkenlerinizi sıkı tutunuz, risk alınız, hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmeyiniz'' diye seslendi. Törende, liseyi birinci, ikinci ve üçüncü olarak bitiren ve çeşitli branşlarda başarılı olan öğrencilere ödülleri, aralarında TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun da bulunduğu TED yöneticileri tarafından verildi. Daha sonra diplomalarını öğretmenleri ve idarecilerinin elinden alan öğrenciler, mezuniyet coşkusunu keplerini havaya atarak kutladı.  Tören, havai fişek gösterisiyle sona erdi.  

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