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Politika

Eski TBMM Başkanı Murat Sökmenoğlu yaşamını yitirdi

Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in oğlu ve eski TBMM Başkanı Murat Sökmenoğlu tedavi gördüğü GATA'da akşam saatlerinde hayatını kaybetti

21 Haziran 2014 01:39

Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in oğlu ve eski TBMM Başkanı Murat Sökmenoğlu, bir süredir tedavi gördüğü GATA’da akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Sökmenoğlu, 1945 yılında İstanbul'da doğdu. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olan Zökmenoğlu, THY İdare Meclisi Murakıplığı yaptı. MDP kurucu üyesi olan Sökmenoğlu, Hatay ile İstanbul'dan seçilerek, milletvekilliği yaptı. 1989'da sine-i millete dönmek gerekçesiyle milletvekilliğinden istifa eden Sökmenoğlu, TBMM Başkanı Başdanışmanlığı ve TBMM Başkanlık Divanı Eski Katip Üyesi ve İdare Amirliği, NATO ve Parlamentolararası Türk Grubu Üyeliği ve TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulundu.

 

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