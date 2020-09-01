Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk: Türkiye, Ege’de bize ait olması gereken ada ve kayalıklara el koyacağını açıklamalı

Milli Merkez Başkanı ve eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Doğu Akdeniz'de yaşanan krizi değerlendirdi. Türkiye'nin Yunanistan politikalarında bazı değişiklikler yapması gerektiğini ifade eden Cindoruk, "Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a verilmemiş olan ve dolayısıyla bize ait olması gereken bütün adalar ve kayalar konusunda Atina'nın müzakereden kaçınması halinde Türkiye bu adalar ve kayalıklara el koyacağını açıklamalıdır" görüşünü dile getirdi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'a konuşan Cindoruk, silahsız statüde olması gerekirken silahlandırılan 12 Adalar'ın Türkiye tarafından istenebileceğini ve bu yönde bir politika izlenmesini de önerdi. Hüsamettin Cindoruk, “Herkesle kavgalı görünen dış politikamızın derhal gözden geçirilmesi ve milli menfaatler temelinde yeniden düzenlenmesi gereklidir” dedi.

"Uluslararası platformlarda girişimler yapılmalı, gerekirse süre verilmeli"

Cindoruk şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye, Lozan Antlaşması'nda silahsız statüde kalmaları kaydıyla egemenliği Yunanistan'a verilmiş olan adalardaki silahlanmaya derhal son verilmediği takdirde bu adaların Yunan egemenliğinde kalmasını tanımayacağını, dolayısıyla kendisine verilmesi gerektiğini ortaya koyan bir yeni politikaya yönelmelidir. Bu konuda BM dahil bütün uluslararası platformlarda girişimler yapılmalı ve gerekirse bir süre verilmelidir."