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Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin dolandırıldı

"Terör örgütü hesabınızı ele geçirmeye çalışıyor, paranızı orada tutmayın, vereceğimiz hesaba parayı yatırın"

13 Ocak 2016 13:42

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı eski TBMM başkanı Hikmet Çetin oldu. Çetin 50 bin TL'sini kaptırdı. Olay, anlaşmazlığa düşen dolandırıcılardan birinin ihbarıyla ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi’nden Dilek Yaman’ın haberine göre; aralarında Canan Karatay'ın da bulunduğu binlerce kişiyi dolandıran telefon dolandırıcılarının son kurbanı Hikmet Çetin oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski başkanı Hikmet Çetin'i arayan bir dolandırıcı kendisini polis memuru olarak tanıtarak o klasik yalanı söyledi: "Terör örgütü hesabınızı ele geçirmeye çalışıyor, paranızı orada tutmayın, vereceğimiz hesaba parayı yatırın, gönderdiğiniz parayı Merkez Bankası'na yatıracağız." Dolandırıcıya inanan Çetin, özel bir bankanın Ankara şubesinde bulunan 50 bin lirayı, telefon dolandırıcılarının verdiği hesaba gönderdi.

Dolandırıcılar, İstanbul Laleli'de bulunan bir banka şubesine gidip parayı çekmek istedi. 3 dolandırıcı arasında parayı bölüşme konusunda anlaşmazlık çıktı. Dolandırıcılardan A.A., önce paranın bir miktarını çekti. Payına düşen parayı az bulan dolandırıcı henüz bankada olan arkadaşlarını polise ihbar etti.

 

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