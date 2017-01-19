Eski TBMM Başkanı Cindoruk: Bu anayasa bir af kanunu; 17-25 Aralık dosyaları Meclis arşivine kalkacak

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Milli Merkez Başkanı Hüsamettin Cindoruk, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Bu anayasa bir af kanunudur. Geçmişte görev alan başbakan ve bakanlar hakkında Meclis’in soruşturma ve komisyon kurma hakkı yok edilmektedir. Mevcut Anayasa maddelerinde yer alan başbakan ve bakanlar kurulu üyeleri için soruşturma hakkı Meclis’ten alınmak istenmektedir" dedi. Cindoruk,

"Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım bu Anayasa değişikliği ile adeta ibra edilmek istenmektedir" ifadesini kullanan Cindoruk, "Aynı şekilde geçmiş hükümetlerde görev alan bakanların da vazifeleri nedeni ile takipsizlik kararı almalarına imkân getirilmektedir. Böylece 17/25 Aralık dosyaları da Meclis arşivine kaldırılmaya çalışılmaktadır" diye konuştu.

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer'in "Bu anayasa bir af kanunudur" başlığıyla yayımlanan (19 Ocak 2017) yazısı şöyle:

ESKİ TBMM Başkanı ve Milli Merkez Başkanı Hüsamettin Cindoruk, yaklaşık 115 satır uzunluğunda ‘Aziz Türk Milletine’ başlıklı, her bir satırı uyarı dolu bir bildiri yayınladı. Yazının başında “Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün yeni kurulmakta olan bir devlet değil, 600 yıllık köklü bir devlet olduğunu belirterek “Cumhuriyet’in kurucusu; bir istiklal savaşını yöneten, 30 kongreden sonra, halk tarafından Ankara’da tescil edilen TBMM’dir.

İsminde ‘Türkiye’ vurgusu olan biz Türklerin kurduğu son Türk devletidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliği TBMM’nin kurucu iktidarına dayalı hukuk düzenidir. Atatürk’ün belirlediği inkılap ve ilkeleri de parlamenter rejimdir.

NE OLUYOR

Son Anayasa değişikliğinin, TBMM’nin bir danışma meclisi işlevine indirildiğini, bunun Kenan Evren modeli olduğunu belirten Cindoruk, “Başbakan ve Bakanlar Kurulu mülgadır. Cumhurbaşkanı yürütmeyi belirleyeceği sekreterler eli ile alır götürür. Güvenoyu ve güvensizlik olanağı da yoktur. Gensoru da soruşturma da askıya alınmıştır. Cumhurbaşkanı, 600 kişilik Meclis’te yüksek oy oranları ile korumaya alınmıştır. Cumhurbaşkanı da norm koyan kararname çıkarır. Bunların ne farkı var Evren döneminden?” diyor.

Cindoruk, bu anayasanın bir af kanunu olduğunu belirtirken “Geçmişte görev alan başbakan ve bakanlar hakkında Meclis’in soruşturma ve komisyon kurma hakkı yok edilmektedir. Mevcut Anayasa maddelerinde yer alan başbakan ve bakanlar kurulu üyeleri için soruşturma hakkı Meclis’ten alınmak istenmektedir. Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım bu Anayasa değişikliği ile adeta ibra edilmek istenmektedir. Aynı şekilde geçmiş hükümetlerde görev alan bakanların da vazifeleri nedeni ile takipsizlik kararı almalarına imkân getirilmektedir. Böylece 17/25 Aralık dosyaları da Meclis arşivine kaldırılmaya çalışılmaktadır.

- Bu teklifin 16-17-18’inci maddeleri ise, şekil yönünden tümden Anayasa’ya ve içtüzüğe aykırıdır. Anayasa bir üst kanundur. Torba madde ile değiştirilemez.

Bu biçimi ile Anayasa değişikliği halkoylamasına sunulamaz.

(Cindoruk’un mesajının diğer önemli kısımlarını internet sitemizden okuyabilirsiniz.)