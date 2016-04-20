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Politika

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek: Katı disiplinli siyasi parti modeliyle başkanlık başarılı olmaz!

"Yeni bir anayasa inşa edecekler çözümün parçası olacağına sorunun parçası oldular"

20 Nisan 2016 14:46

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin olarak, "Diyelim ki başkanlık sistemini getirdik, buna karşılık katı disiplinli bir siyasi parti modelini getirip koyduğumuzda bu sistem başarılı olmaz" dedi. "Yeni bir anayasa inşa edecekler çözümün parçası olacağına sorunun parçası oldular" diyen Çiçek, "Yeni anayasayı siyaset kurumu yapacak. Eğer biz bu işi çözemiyorsak o zaman biz çözümün değil, sorunun parçasıyız" diye konuştu.

Çiçek, Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu (TÜRKONFED) ile Eskişehir Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİAD) öncülüğünde bir otelde düzenlenen 'Yeni Anayasa’ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi Raporu Tanıtım Toplantısı’'nda yaptığı konuşmada, “Madem ki bu anayasanın değişmesi gerekiyor. O zaman siyasî partilerimizin her birisi anayasal açıdan nasıl bir Türkiye özlüyorsa başlangıçtan yürütme ve yürürlük maddesine kadar yeni Meclis dönemi açılıncaya, 1 Ekim 2016’ya kadar herkes metnini ortaya koysun” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

"Siyasî partiler ve Seçim Kanunu değişmeli"

 

Anayasanın sıradan bir metin değil, toplumsal sözleşme olduğunu vurgulayan ve birlikte yaşamanın ön şartının uzlaşma olduğunu dile getiren Çiçek, şunları söyledi:

“Hiçbir zaman tek başına benimsediğiniz hükümet modeli istediğiniz sonucu vermiyor. İster başkanlık sistemi ister parlamenter sistem. Sadece anayasaya bunları dercetmekle bu sistemlerden beklediğiniz fayda hasıl olmaz. Mutlaka iki kolonun kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Bunlardan biri Siyasî Partiler Yasası, diğeri ise seçim mevzuatıdır. Diyelim ki başkanlık sistemini getirdik, buna karşılık katı disiplinli bir siyasi parti modelini getirip koyduğumuzda bu sistem başarılı olmaz. ABD eğer başkanlık sisteminin başarılı örneği ise orada bizim anladığımız anlamda faşist, komünist parti modeline uygun bir teşkilâtlanması yok. Biz en soldakini de en sağdakini de aynı modelle teşkilâtlandırıyoruz ve katı bir disiplin var.” 

 

33 yıl acaba ne yaptık?

 

Yeni anayasa tartışmalarının 33 yıl 5 ay 11 gündür yaşandığını belirten Çiçek, herkesin ‘’mutlaka değişmesi gerekiyor’’ dediği bir konu üzerinde 33 yıl tartışıp çözülemiyorsa bir yerde eksikliğin olduğunu söyledi. Çiçek, 1982 Anayasası üzerine söylenmedik söz kalmadığını anlatarak, şöyle konuştu: “18 Nisan 2016’da bile halen ‘yeni anayasa’ diye konuşmaya başlıyorsak biz bu 33 yıl acaba ne yaptık? Benim gördüğüm husus 33 yıl kırmızı ışıkta mazot, benzin yaktık, bir adım mesafe kat edemedik. Toplumun her kesimi yeni anayasa istiyor. Evvelâ şunu görmemiz lâzım. Yeni bir anayasa inşa edecekler çözümün parçası olacağına sorunun parçası oldular. Yeni anayasayı siyaset kurumu yapacak. Eğer biz bu işi çözemiyorsak o zaman biz çözümün değil, sorunun parçasıyız. Çünkü anayasa konusu partinin, iktidarın değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, toplumun sorunudur.”

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