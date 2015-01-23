T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Eski Tayland başbakanına mahkeme yolu göründü

Tayland'da eski Başbakan Yinglak Şinatavra aleyhinde görevini kötüye kullanma ve yolsuzluktan dava açıldı.

23 Ocak 2015 13:12

Tayland Başsavcılığı, kanıt ve görgü tanıklarının ifadelerini dikkate alarak Yinglak Şinavatra hakkında dava açılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Eski Başbakan, açılacak davada suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.

Yinglak Şinavatra, pirinç sübvansiyonu programındaki yolsuzlukları önlemek için harekete geçmeyerek görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Öte yandan Tayland meclisinde yapılan bir oylamada, Yinglak Şinavatra'nın beş yıl boyunca siyasetten men edilmesi kabul edildi.

Yinglak Şinatavra geçen yıl ordu tarafından iktirdan uzaklaştırılmıştı. Yinglak Şinatavra'nın ağabeyi Taksin Şinavatra'nın görevine de 2006'da askeri darbeyle son verilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TaylandBaşbakan YinglakBaşsavcılığıYinglakBaşbakanTaksinDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/epd/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24