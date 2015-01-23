Eski Tayland başbakanına mahkeme yolu göründü

Tayland Başsavcılığı, kanıt ve görgü tanıklarının ifadelerini dikkate alarak Yinglak Şinavatra hakkında dava açılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Eski Başbakan, açılacak davada suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.

Yinglak Şinavatra, pirinç sübvansiyonu programındaki yolsuzlukları önlemek için harekete geçmeyerek görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Öte yandan Tayland meclisinde yapılan bir oylamada, Yinglak Şinavatra'nın beş yıl boyunca siyasetten men edilmesi kabul edildi.

Yinglak Şinatavra geçen yıl ordu tarafından iktirdan uzaklaştırılmıştı. Yinglak Şinatavra'nın ağabeyi Taksin Şinavatra'nın görevine de 2006'da askeri darbeyle son verilmişti.