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BBC Türkçe

Eski Tayland Başbakanı yolsuzluk davasındaki karardan önce kaçtı

Eski Tayland Başbakanı Yingluck Shinawatra'nın, pirinç sübvansiyonu programıyla ilgili davadaki karar açıklanmadan önce Dubai'ye kaçtığı açıklandı. Shinawatra'nın partisi Puea Thai'den yetkililer, eski başbakanın geçen hafta ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

29 Nisan 2018 20:30

Eski Tayland Başbakanı Yingluck Shinawatra'nın, pirinç sübvansiyonu programıyla ilgili davadaki karar açıklanmadan önce Dubai'ye kaçtığı açıklandı.

Shinawatra'nın partisi Puea Thai'den yetkililer, eski başbakanın geçen hafta ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Görevi ihmalle suçlanan Shinawatra'nın ülke dışına kaçtığı geçen ortaya çıkmıştı, ancak nerey gittiği bilinmiyordu.

Shinawatra duruşmaya gelmeyince, gıyabında bir tutuklama emri çıkartıldı ve kefalet ücredine el konuldu.

Shinavatra'nın ağabeyi, yine eski başbakanlardan Thaksin Shinawatra da Dubai'de yaşıyor. Taksin Shinwatra da 2008'de yolsuzluktan aldığı hapis cezasını yatmamak için Dubai'ye gitmişti.

Shinawatra'nın partisinden üst düzey bir yetkili Reuters Haber Ajansı'na yaptığ açıklamada "Önce Kamboçya, sonra da Singapur'a gittiğini duyduk. Sonra da Dubai'ye güvenle ulaştı ve şimdi orada" dedi.

Polis yetkilisi Geneneral Srivara Rangsibrahmanakul ellerinde, Yingluck Shinawatra'nın ülkeyi terk ettiğine dair bir kayıt bulunmadığını ve konuyu yakında takip ettiklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Wissanu Krea-ngam da Shinawatra'nın yerinin "çok yakında" net bir şekilde belirleneceğini ifade etti.

Yargıçlar davanın karar duruşmasını 27 Eylül'e erteledi.

50 yaşındaki Yingluck Shinawatra ülkeye milyarlarca dolara mal olan pirinç sübvansiyon programı konusundaki suçlamaları reddediyor.

Shinawatra, iki yıl süren davnaın sonunda suçlu bulunursa, 10 yıla kadar hapis cezası alabilir ve ömür boyu siyasetten men edilebilir.

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