Eski Tayland başbakanı hakkında tutuklama kararı

Pirinç sübvansiyonuyla devleti zarara uğratmak ve vergi gelirlerini israf etmekle suçlanan Tayland'ın eski başbakanı Yingluck Şinavatra, yargılandığı davanın karar duruşmasında gitmeyince hakkında tutuklama kararı verildi. Karar duruşmasını 27 Eylül'e erteleyen mahkeme heyeti, Şinavatra'nın kaçma şüphesine karşı tutuklanmasını istedi.

Yingluck Şinavatra, sağlık durumunu gerekçe göstererek duruşmaya katılmamıştı.

Eski başbakan Yingluck Şinavatra'nın suçlu olmasına karar verilmesi durumunda ülkede huzursuzlukların patlak vermesinden endişe ediliyor. Yingluck Şinavatra özellikle fakir Taylandlılar tarafından çok sevilen bir politikacı. Kararın açıklanmasının beklendiği cuma günü mahkeme binasının önünde binlerce kişi toplanmıştı. Mahkeme binasının çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.

Suçu devleti zarara uğratmak

Yingluck Şinavatra'nın kardeşi eski Tayland başbakanı Taksin Şinavatra görevi kötüye kullanmaktan hüküm giymesinden bu yana İngiltere'de yaşıyor. 2011 yılında Tayland'ın ilk kadın başbakanı olan Yingluck Şinavatra 2014 yılının mayıs ayında Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınmış ve kısa süre sonra da Tayland silahlı kuvvetleri darbeyle yönetime el koymuştu.

Eski başbakan, pirince teşvik uygulamak suretiyle milyarlarca dolarlık israfa yol açmakla suçlanıyor. Tayland hükümeti pirinç alımları için üreticiye dünya fiyatından yüzde 50 oranında daha fazla fiyat ödemişti. Teşvik programının Tayland maliyesini 4 ila 17 milyar dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor.

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DW/dpa/AG/HS