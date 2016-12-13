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Eski Tatvan Belediye Başkanı tutuklandı

Bitlis'te yapılan operasyonda Eski Tatvan Belediye Başkanı Ok'un da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı

13 Aralık 2016 22:16

Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan, aralarında eski DBP'li Tatvan Belediye Başkanı Abdullah Ok'un da bulunduğu 7 kişiden 5'i tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kapsamlı ve duyarlı çalışmalar sonucunda, 30 Kasım'da Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçlamasıyla Tatvan ilçemizde 7 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından 7-8 Aralık tarihlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan eski DBP'li Tatvan Belediye Başkanı Abdullah Ok'un da aralarında bulunduğu L.B, H.Ç, E.A ve R.Ç tutuklanmış, F.T ve K.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."
 

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TatvanBelediye BaşkanıAbdullah Ok

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