Eski Tatvan Belediye Başkanı tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan, aralarında eski DBP'li Tatvan Belediye Başkanı Abdullah Ok'un da bulunduğu 7 kişiden 5'i tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kapsamlı ve duyarlı çalışmalar sonucunda, 30 Kasım'da Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçlamasıyla Tatvan ilçemizde 7 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından 7-8 Aralık tarihlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan eski DBP'li Tatvan Belediye Başkanı Abdullah Ok'un da aralarında bulunduğu L.B, H.Ç, E.A ve R.Ç tutuklanmış, F.T ve K.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

