Eski tarım bakanlarının da arasında bulunduğu 10 isim Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Vakfı’nı kurdu

Eski tarım bakanları Mehmet Mehdi Eker ve Kutbettin Arzu, eski Tarım Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları ve bakanlıkta görev yaptığı dönemde “Türkiye’ye Çekoslavakya’dan koli basilli tereyağını bilerek sokmaktan ceza almasıyla” gündeme gelen Mehmet Ersin İstanbulluoğlu’nun da arasında olduğu 10 isim, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Vakfı’nı kurdu.

Ankara’da 90 bin lira mal varlığı ile kurulan vakfın amacı, “doğal kaynakların sürdürülebilirliği esasına bağlı olarak, tarımsal üretimi geliştirme stratejileri, gıda güvenliği konularında çalışma yapmak” olarak açıklandı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, vakfedenler arasında en dikkat çeken iki isim, 2011-2015 arasında bakanlık yapan Mehmet Mehdi Eker ile ondan sonra kısa süreliğine de olsa bakanlık koltuğunda oturan Kutbettin Arzu oldu. Arzu, Temmuz 2021’de Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliğine atanmıştı.

Diğer vakfedenler arasında Tarım Bakanlığı’nda müsteşarlık görevini yürüten Vedat Mirmahmutoğulları, eski müsteşar yardımcılarından Volkan Mutlu Coşkun ile bakanlıkta çeşitli tarihlerde genel müdürlük yapan Mehmet Ersin İstanbulluoğlu, İrfan Erol, Güsel Küsek ve Mustafa Kayhan da yer aldı. Kayhan, halihazırda Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nü yürütüyor. Kayhan bu göreve, ete zam yapılmasını “uzun kuyrukların bitirilmesi” gerekçesiyle açıklayan Osman Uzun’un görevden alınmasının ardından atanmıştı. Coşkun ise halihazırda Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevinde. Tarım Bakanlığı’nın eski müsteşar yardımcılarından Durali Koçak ise vakfın yönetim kurulunda bulunuyor.