Eski Tarım Bakanı Çelik: 2017 yılından sonra projeler durduruldu, nedenini niçinini ben bilemem

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, tarım yazılarının ardından kendisine ulaşan eski Tarım Bakanı Faruk Çelik'in "2017 yılından sonra projeler durduruldu, nedenini niçinini ben bilemem" dediğini aktardı.

Altaylı yazısında, "Tarım yazıları üzerine eski Tarım Bakanı Faruk Çelik aradı. 'Yazılarınızda benim dönemimi yazmamışsınız. Ben de kendi dönemimde yapılanları aktarayım' dedi. Bakan Çelik’e göre benim bahsettiğim projelerin başlayıp sürdüğü kendisinden önceki 11 yıl içinde belli yatırımlar ve ilerlemeler olmuşsa da, sistemin çalışması sağlanamamıştı. Verilen yükleme konusu çözülememişti.

Verilerin toplanacağı ve işleneceği yer olarak İTÜ öngörülmüştü ama İTÜ’de veterinerlik ve ziraat fakülteleri yoktu üstelik de bunların İTÜ’de yapılması bakanlığın işini elinden almak anlamına geliyordu. Veriler Tarım Bakanlığı’nda birikmeliydi. Faruk Bey, kurulması planlanan veri toplama istasyonlarından yalnızca 450 kadarının kurulabilmiş olduğunu, bunun da üçte bire tekabül ettiğini, kendisinin yürümeyen bu projeleri yürütmek için büyük çaba sarf ettiğini anlattı." ifadesini kullandı.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

“Ben durdurmadım bu projeleri. Tam aksine işler hale getirmek için seferberlik ilan ettim” dedi.

Ben de kendisine “Sayın Bakan, bu projelerin hiçbiri bugün yürümüyor. Mehdi Eker ve sizin zamanınızda bu projeler yürütüldüyse kim durdurdu tüm bunları” diye sordum. Faruk Çelik’in yanıtı çok net oldu.“2017 yılından sonra bu projeler durduruldu. Nedenini niçinini ben bilemem.” Eski Tarım Bakanı Faruk Çelik döneminde yapılan çalışmalarla ilgili de uzun bir bilgi notunu ayrıca yolladı. Yeri gelirse onu da paylaşırız.

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