Eski 'Taraf' yazarları 'serbestiyet' sitesini kurdu

Taraf gazetesinden ayrılan yazarların da arasında bulunduğu 21 isim, serbestiyet.com adlı haber sitesinde bir araya geldi. Duyurusu, yine eski bir “Taraf” yazarı olan Serdar Kaya tarafından yapılan oluşumda yer alan isimlerin, haftanın birkaç günü yazacakları öğrenildi. gazeteciler.com'un haberine göre, oluşum sosyal medyada büyük yankı buldu. Kurulan sitenin Twitter hesabı da açıldı

Sitede kimler yazacak?

Aralarında Oral Çalışlar, Yıldıray Oğur, Melih Altınok, Roni Marguiles, Alper Görmüş, Ceren Kenar, Kurtuluş Tayiz gibi isimlerin bulunduğu kalemler, 11 Kasım’dan itibaren “serbestiyet.com” isimli internet sitesinde yazmaya devam edecek.