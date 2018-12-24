Eski talihliden 2019 yılbaşı talihlilerine tavsiye

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da yaşayan ve 1993 yılında Milli Piyango\'nun ara çekilişinde büyük ikramiye kazanan Süleyman Orhan, bu yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye hayali kuranlara, var olan hayatlarından vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Samsun\'da yaşayan 2 çocuk babası Süleyman Orhan\'ın (62) 1993 yılının Ağustos ayında aldığı Milli Piyango İdaresi\'nin yarım biletine büyük ikramiye isabet etti. Orhan, dönemin parasıyla 2 milyar TL kazandı. Emekli olan ve eşi Oya Orhan ile birlikte özel iki okulun kantinini işleten Süleyman Orhan, 2019 yılbaşı çekilişi öncesinde 70 milyonluk büyük ikramiye hayalleri kuranlara tavsiyelerde bulundu.

İş yerinin önündeyken seyyar satıcıdan aldığı yarım bilete büyük ikramiye çıktığını anlatan Orhan, çekilişten bir hafta sonra listeye bakıp, ikramiye kazandığını öğrendiğini söyledi.

İnsanların bütün hayallerini ve umutlarını bir piyango biletine bağlamaması gerektiğini dile getiren Orhan, \"Türkiye\'de siz parayı ne kadar yönetmek isterseniz isteyin ekonomik şartlar, o günkü paranızı yönlendirmenize ve değerlendirmenize engel olabiliyor. 1994\'te 5 Nisan kararlarında, Türkiye\'de birçok zengin iş adamının iflas ettiği dönemlerde biz, iflas etmeden kendimizi koruyabildik. O parayla yapılabilecek ne varsa biz, onu yaptık. Ticarettir, kar da vardır zarar da vardır. O zaman yüzde 70\'e yakın bir devalüasyon vardı. 2 milyar paramız, 500 liraya indi. Takdir edersiniz o paradan kalabilecek herhangi bir şey olamaz. Biz de böyle bir süreçten geçtik\" diye konuştu.

İkramiye kendisine çıkmadan önce ticaretle uğraştığını, Karadeniz\'in en büyük pastane imalathanesine ve bir kot, bir de beyaz eşya mağazasına sahip olduğunu dile getiren Orhan, \"Türkiye\'de ilk defa bir yerel televizyonu kurmuştuk ve çalıştırıyorduk. O zamanlar var olan bir şeyin üzerine \'Daha iyi ne yapabiliriz\' düşüncesi var olduğu için işçi çalıştırmak, istihdam etmek amaçlı bir yatırım yaptık. O dönem toprağa yatırım yapsaydık bugün belki de Samsun\'un çok sayılı zenginlerinden birisi olabilirdim; ama sağlık olmayınca zenginliğin de bir anlamı yok\" dedi.

Paranın gelip geçici olduğunu söyleyen Orhan, \"Benim tavsiyem, bu yılki milli piyango yılbaşı büyük ikramiyesini kazanacak olan talihli veya talihliler, var olan hayatlarına devam etsinler. Mülk alıp, mülk üzerinden kendilerine tasarruf etmelerini öneririm. Bu, benim düşüncem. Şu anda var olan hayatlarından vazgeçmesinler. Bundan daha mutlu bir şey olamaz. Sizin varlığınızla o para beraberinde geldi. Eğer o etrafınızdaki insanlar olmasa mutluluğunuz, keyfiniz olmasa acaba ne olurdunuz\" diye konuştu.



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