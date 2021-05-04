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Spor

Eski Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan, Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

04 Mayıs 2021 10:16

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi ve TFF Tahkim Kurulu Eski Başkanı Türker Arslan Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

78 yaşındaki Türker Arslan'ın 4 Nisan'dan beri hastanede yoğun bakımda olduğu, geçen hafta yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı ancak akciğerlerindeki problemin giderilemediği öğrenildi.

Arslan'ın yarın toprağa verilmesinin beklendiği, cenaze töreniyle ilgili ailesinden açıklama yapılacağı belirtildi.

Spor hayatına Galatasaray'da başlayan Arslan, daha sonra sarı kırmızılılarda yöneticilik yaptı. Türker Arslan, Futbol Federasyonun da görev aldı ve Tahkim Kuruluna başkanlık etti.

Arslan, Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin mevcut yönetim kurulunda da yer alıyordu.

Galatasaray'dan başsağlığı mesajı

Galatasaray Kulübü, Türker Arslan'ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı:

"Kulübümüzün Divan Kurulu üyesi, TFF Tahkim Kurulu eski başkanı, ülkemizin yetiştirdiği değerli hukukçulardan olan Türker Arslan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz."

TFF'den açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türker Arslan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"TFF Tahkim Kurulu eski Başkanı ve Türk sporunun değerli isimlerinden av. Türker Arslan’ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Uzun yıllar TFF Tahkim Kurulu’na başkanlık eden Türker Arslan, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) üyeliğinde bulundu. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Başkanlığının yanı sıra 1998 yılından beri Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu üyesi olan Arslan, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyeliği ile birlikte bir çok dernek ve vakfın üyesiydi.

Merhum Türker Arslan’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Kulübü ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

 
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