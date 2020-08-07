Eski Suudi Arabistanlı üst düzey istihbarat yetkilisi: Prens Selman, Kaşıkçı cinayetinden 2 hafta sonra benim için suikast timi gönderdi

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Eski bir üst düzey Suudi Arabistan istihbarat yetkilisi, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın kendisini öldürmesi için Kanada'ya ajanlardan oluşan bir suikast timi gönderdiğini iddia etti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı'nın eski danışmanlarından olan Saad Aljabri, perşembe günü ABD Federal Mahkemesi'nde bir dava açarak Prens Selman'ı "ABD ile Riyad'ın ilişkilerini baltaladığı gerekçesiyle kendisini susturmak veya öldürmeye çalışmakla" suçladı.

Bu dava ile birlikte ilk defa eski bir üst düzey Riyad yetkilisi, son yıllarda ülkenin de-facto yöneticisi haline gelen Selman'ı alenen suçlamış oldu.

Prens Selman'ın muhaliflerini susturma çabası uluslararası medyanın gündemine 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesinin ardından sık sık gelmeye başladı. Birleşmiş Milletler ve CIA gibi kurumların hazırladığı raporlar cinayetin emrini Selman'ın verdiği sonucuna ulaşmıştı.

Aljabri, Kanada'da ajanların kendisini Kaşıkçı'nın öldürülmesinden iki hafta sonra hedef aldığını söyledi.

Prens Selman, son yıllarda Toronto'da yaşayan eski istihbarat yetkilisini Suudi Arabistan'a geri döndürmek için birçok girişimde bulunmuştu. Aljabri'nin iki çocuğu ve kardeşi mart ayında gözaltına alındı.