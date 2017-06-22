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Eski Survivor Yarışmacısı Nagihan Karadere: Dımdızlak ortada kaldım

"Sema'nın beni geçtiği yarış sakat olduğum dönemde gerçekleşti"

22 Haziran 2017 16:32

Eski Survivor yarışmacısı, milli atlet Nagihan Karadere, Fenerbahçe'de olduğu dönem sakatlığı nedeniyle kulüpten "atıldığını" hatırlatarak "O dönemde ev almıştım. Parasız, dımdızlak ortada kaldım. Hayat o kadar zor ki. Bazı şeyler varken bir anda sıfıra düşmek" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre Karadere, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Sakatsın, felçli yatıyorsun. Tek başına İstanbul’da ev kredisini nasıl ödeyeceksin? Bazı şeyler gizli kalması gerekiyor. 6 ay sakat yattım, 4 ay yatak odasından çıkmadım. Stresten bütün vücudumda yaralar çıktı. ‘Kendine gel, yoksa harcanıp gideceksin’ dedim. ‘Yapacağım, başaracağım’ dedim. Tek başına antrenmanlara başladım. Tam bir sene sonra rekorları altüst ettim. 56 saniyenin altında koşan tek atlet benim. Sema’nın beni geçtiği yarış sakat olduğum dönemde gerçekleşti. Seke seke koşuyordum, o dönemde geçildim."

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