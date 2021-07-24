Eski Suriye Türkmen Meclisi Kurucu Başkanı Samir Hafez: Bazı siyasi parti liderleri Suriyelileri göndereceklerini belirtiyor, gönderemezler

Suriye Türkmen Meclisi eski Kurucu Başkanı Samir Hafez, Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine gönderilemeyeceğini belirterek, "Suriye yönetimi homojen bir Suriye istiyor. Kısa vadede bile en az 5 yıl daha Suriyeliler Türkiye'de kalacak. Gelenlerin evleri, işyerleri artık yok. Toprağı olan da yüzde 10'u geçmez" diye konuştu.

Türkiye'ye, sığınmacı olarak gelen ve sayıları 5 milyonu bulan Suriyelilerden sonra, Afganistan'dan gelenlerin sayısı da giderek artıyor.



Sığınmacılarla ilgili Türkiye'nin sağlıklı işleyen yasal düzenlemelere sahip olmadığı, sığınmacı statüsünde olmaması gerekenlerin de bu kapsamda görüldüğü belirtildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Suriye Türkmen Meclisi eski Kurucu Başkanı Samir Hafez, bölgede, "Büyük oyunlar" oynandığını, etnik ve mezhepsel ayrımın giderek büyüdüğünü belirtti.

"Suriye yönetimi homojen bir Suriye istiyor"

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin geri gönderilmesiyle ilgili açıklamalar konusunda Hafez, şunları söyledi: "Bazı siyasi parti genel başkanları, iktidara gelmeleri halinde Suriyelileri, ülkelerine göndereceklerini belirtiyor. Gönderemezler, çünkü bugünkü Suriye yönetimi homojen bir Suriye istiyor. Lübnan'a sığınan 190 bin Suriyeli ülkesine dönmek istedi.



Suriye, sadece 47'sini kabul etti. Yönetimin istediği onların dönmesi değil, toprağın geri alınmasıdır. Türkiye'de de 5 milyon Suriyeli var. Kısa vadede bile en az 5 yıl daha Suriyeliler Türkiye'de kalacak. Gelenlerin evleri, işyerleri artık yok. Toprağı olan da yüzde 10'u geçmez."

"Türkiye başka ülkelerden de düzensiz göç alıyor"

Türkiye bir dönem göç ihraç eden bir ülkeyken, bugün göç ithal eden ülke konumuna geldiğini belirten Samir Hafez, "Suriyelilerden sonra Afganistan ve başka ülkelerden de düzensiz göç alıyor. Suriyeliler ilk geldiklerinde, dönüş için ‘Beşar'ı ikna ederiz' diyorlardı. Olmadığını gördüler. Sadece Türkiye'de 5 milyon Suriyeli var, Türkiye bunu zor hazmeder.



Göç İdaresi'yle ilgili her 5-6 ayda yasa, yönetmelik değiştiriliyor. Suriye'de, Türkiye'yi destekleyen Genelkurmay Başkanı Hasan Türkmani, Hafız Esad'ın damadı Asıf Şevket öldürüldü. Bu cinayetlerde komşu bir ülkenin etkisi büyük" dedi.