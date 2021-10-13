Eski Superman aktörü, yeni biseksüel karakteri eleştirdi: Bunu 20 yıl önce yapsalardı "cesur" olurdu

Eski Superman aktörü Dean Cain, DC Comics'in yeni karakteri biseksüel yaparak "sürüye uyduğunu" söyledi. Cain, "Bunu 20 yıl önce yapsalardı o zaman cesur olurdu. Cesur olmak, Superman'in İran'da eşcinsellerin hakları için mücadele etmesini sağlamak olur" dedi.

BBC'de yer alan habere göre, 1990'larda televizyonda Superman'i canlandıran Dean Cain, DC Comics'in yeni karakteri biseksüel yapma kararını eleştirdi.

Cain "Bence 'cesurca' ya da çılgın yeni bir yolda değil. Eğer bunu 20 yıl önce yapsalardı o zaman cesur olurdu. Cesur olmak, Superman'in İran'da eşcinsellerin hakları için mücadele etmesini sağlamak olur" dedi.

Yeni hikâyede aynı zamanda Jonathan Kent’in, mültecilerin sınır dışı edilmesini protesto ettiğini ve iklim krizinin nedeni olan orman yangınlarını söndürmeye çalıştığı görüldü. Cain bununla ilgili de "Superman'in sınır dışı edilmesini protesto ettiği mültecilere neden olan adaletsizliklerle mücadele etmesinin daha ilginç olacağı" yorumunu yaptı.

Superman’in yeni sevgilisi Jay Nakamura bir muhabir ve Superman: Son of Kal-El #5'in Kasım ayında yayınlanacak sayısında yer alıyor. Hikayede Nakamura'nın da özel güçleri olduğu ortaya çıkıyor.