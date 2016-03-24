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Dünya
Deutsche Welle

Eski sözcü mahkemede tutuklandı

Lahey savaş suçları mahkemesinin sabıkalı eski sözcüsü mahkeme binasında tutuklandı.

24 Mart 2016 16:42


Lahey'deki Birleşmiş Milletler Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi'nin eski sözcüsü Florence Hartmann mahkemede tutuklandı. Hartmann mahkeme girişinde kısa bir itiş kakışmanın ardından iki güvenlik görevlisi tarafından binadan uzaklaştırıldı.

2009 yılında mahkemenin gizlilik kurallarını çiğnemekten cezaya çarptırılan Hartmann Lahey'e, eski Sırp lider Radovan Karaciç hakkındaki kararı dinlemek için gelmişti.

Fransız eski mahkeme sözcüsü, kitabında savaş suçları mahkemesinin gizli belgelerinden alıntı yapmaktan suçlu bulunarak 7 bin Euro para cezasına çarptırılmıştı. Florence Hartmann 2000 – 2006 yılları arasında Başsavcı Carla del Ponte'nin sözcülüğünü yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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