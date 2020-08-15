"Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de parti kuruyor"

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün parti kurmaya karar verdiği iddia edildi. 2019 yılı başında CHP'den istifa eden Sarıgül'ün kuracağı belirtilen partinin genel merkez fotoğraflarına ulaşıldı.

Hürriyet'in haberine göre, CHP'li Muharrem İnce'nin geçen hafta başlattığı '1000 Günde Memleket Hareketi'nin ardından bir gelişme de Mustafa Sarıgül cephesinde yaşandı.

2019 yılının Ocak ayında yerel seçim öncesinde CHP'den istifa ettiğini açıklayan Sarıgül'ün parti kurma hazırlıklarını başlattığı öğrenildi. Sarıgül'ün partisinin Çankaya Bulvarı'ndaki genel merkezinin fotoğrafına ulaşılırken, parti genel merkezi için 7 kattan oluşan 14 bin metrekarelik binayı seçildi.

Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Hareketi de hazırlıklarına başladı. TDH, 58 şehirde çalışmalarını sürdürüyor. Sarıgül'ün ilk ziyaretini Şırnak'a yapacağı ve partisini resmen bu şehirde açıklayacağı bildirildi.

Sarıgül, 2009 yılında da Türkiye Değişim Hareketi'ni başlatmış, 2010 yılında da yeni partisini kuracağını açıklamıştı. Ancak 22 Haziran 2010 yılında yaptığı basın toplantısında Türkiye Değişim Hareketi'nin partileşmeyeceğini, CHP'yi destekleyeceğini açıklamıştı.