Eski Sırp komutan savaş suçundan yargılanıyor

Eski Yugoslavya'da 1990'lı yıllarda yaşanan savaşta, Hırvat asker ve sivillere yönelik savaş suçu işlemekten yargılanan eski Sırp komutan Dragan Vasiljkovic'in (61) davasına, Hırvatistan'ın Split şehrindeki Kanton Mahkemesinde başlandı.

"Kırmızı Bereliler" isimli paramiliter Sırp birliğinin kurucusu ve komutanı olan "Kaptan Dragan" lakaplı Vasiljkovic, davanın ilk duruşmasında "masum olduğunu" ifade etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında başlayan duruşmada, hakimin sorularını yanıtlayan Vasiljkovic, "Ben saldıran taraf değilim. Sadece vatanım Yugoslavya'yı savundum." ifadelerini kullandı.

Dava kapsamında ifadesini başvurulan görgü tanıklarının tamamının yalan söylediğini ileri süren Vasiljkovic, herhangi bir suç işlemediğini, aksine kendisine yönelik suç işlendiğini savundu.

Ne kendisinin ne de emrindeki askerlerin esirlere karşı kötü muamelede bulunmadıklarını aktaran eski Sırp komutan, savaştaki eylemlerinden ve emrindeki askerlerin davranışlarından dolayı sadece gurur duyduğunu söyledi.

Mahkeme Başkanı Damir Romac'ın "Kendini suçlu hissediyor musun?" sorusuna ise Vasiljkovic, "Kesinlikle hayır" cevabını verdi.

İlk duruşmayı çok sayıda yerel ve uluslararası basın mensubunun yanı sıra Vasiljkovic'in vatandaşlığının bulunduğu Sırbistan ve Avustralya'nın Zagreb'deki büyükelçiliklerinden yetkililer de izledi.

Dragan Vasiljkovic

Dragan Vasiljkovic, 1991 yılının ortalarında Hırvatistan'ın Knin şehrindeki cezaevi binasında ve 1993 yılının şubat ayında Benkovac şehrinde esir düşen Hırvat asker ve polislere yönelik savaş suçu işlemekle suçlanıyor.

Vasiljkovic ayrıca, 1991 yılıda Glin şehrine, eski Yugoslav ordusuna bağlı tank birlikleriyle ortaklaşa düzenlediği saldırıda sivil hedefleri yok etmek, sivil halkı zorla evinden çıkarmak, evleri yağmalamak ve sivilleri öldürmekle suçlanıyor.

Savaşın ardından Avustralya'ya yerleşen ve Daniel Snedden ismini kullanan Vasiljkovic, 2006 yılında bu ülkede gözaltına alınarak tutukevine yerleştirilmişti. Hırvatistan, 2005 yılında Avustralya'dan Vasiljkovic'in iadesi için talepte bulunurken, eski Sırp komutan geçen yıl temmuz ayında Hırvatistan'a iade edilmişti.