Eski Sırp komutan Mladiç’e savaş suçundan müebbet hapis cezası verildi

Özge Düzgün, İstanbul, 22 Kasım, (DHA)- Eski Yugoslavya’nın Uluslararası Ceza Mahkemesi Sırp komutan Ratko Mladiç\'i aralarında Srebrenitsa soykırımının da bulunduğu pek çok farklı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Lahey’de yargılanan Mladiç Srebrenitsa\'yı bombalama emrini vermekten ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle suçlu bulundu. Mladiç’in mahkeme esnasında karar okunurken agresif tavırları yüzünden salondan çıkarılmasına karar verilmiş, avukat ise müvekkilinin tansiyonunun yükseldiğini gerekçe göstererek kararın ertelenmesini istemişti.