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Eski Sinop Belediye Başkanı, tartıştığı kişiyi vurdu!

21 Eylül 2020 08:09

Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı bir kişiyi tabancayla ağır yaraladı. Elinden yaralanan Zeki Yılmazer ve vurduğu kişi tedavi altına alındı.

Eski Sinop Belediyesi Zeki Yılmazer (63) ile Atıf Argun (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi Yılmazer tabancayla Atıf Argun'a ateş açtı. Argun vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayda Yılmazer de elinden yaralandı.

Argun ve Yılmazer, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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