Eski sevgiliye servet

T24 - Avustralya asıllı ünlü aktör Mel Gibson, eski sevgilisi Rus asıllı müzisyen Oksana Grigorieva'ya 750 bin dolar ödeyecek.

Gibson’ın geçen yıl ayrıldığı Grigorieva ile önceki yıl dünyaya gelen kızları Lucia’nın velayet ve nafaka davasına bakan Los Angeles Yüksek Mahkemesi yargıcı Peter Lichtman, eski sevgililerin katıldığı duruşmada ikilinin kabul ettiği anlaşmanın içeriğini açıkladı.

Anlaşmayla Gibson, Grigorieva ve Lucia’nın milyonlarca dolarlık evinin parasını ödemeye devam edecek. Ekim ayının sonunda iki yaşını devirecek olan Lucia 18 yaşına geldiğinde ev satılacak ve parası Lucia’ya verilecek. Gibson, diğer 7 çocuğuna verdiği mali desteği Lucia’ya da sağlayacak.

Yargıç Lichtman, Gibson ve Grigorieva’ya ilişkileriyle ilgili olarak konuşma ve yazma yasağı da getirdi.





