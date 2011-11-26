Eski sevgiliye 'bedelli' mesaj



T24 - Şarkıcı Hande Yener, "Ben askerlik için para vermem" diyen eski sevgilisine radyo programında gönderme yaptı. Yener, "Bedelli vurmayanlar bedelliye, Eurovision’da adı geçmeyenler Eurovision’a vuruyor. Bu işler böyledir” dedi.









Hande Yener, önceki gün, Radyo Turkuvaz’da Hopdedik Ayhan’ın konuğu oldu. Sohbetin ilk konusu, Yener’in “Katılsam kesin birinci olurum” dediği Eurovision’du. Yener, “Bence Sertab Erener’in birinciliğini tazeleme ve cilalama vakti geldi” dedi. Ardından Eurovision üzerinden eski sevgilisi Kadir Doğulu’ya gönderme yaptı.



Sabah gazetesinde yer alan habere göre, bedelli askerlik gündeme gelince “Ben para ile askerlik yapmam” diyen Doğulu’yu üstü kapalı hedef alan Yener, şöyle konuştu: “Eurovision’a laf sokanlara bir bakın, Türkiye’de de hiç iddiası olmayan kişiler. Zaten gidemeyeceğini biliyor, ‘önemsiz bir yarışma’ diyor. Bedelli vurmayanlar bedelliye, Eurovision’da adı geçmeyenler Eurovision’a vuruyor. Bu işler böyledir.”



Bedelli askerlikten yararlanamayan Kadir Doğulu, konuyla ilgili şunları söylemişti: “Şu anda okuyorum. Hakkımı kısa dönem askerlikten yana kulanacağım. Benim dönemimde de bedelli konusu olsa, asla para verip askerlik yapmam. Çünkü benim bedelliye verecek param yok.”







