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Eski sevgiliye başrol

Özcan Deniz, yeni filmi “Evim Sensin”de eski sevgilisi Fahriye Evcen’le kamera karşısına geçecek.

05 Ocak 2012 02:00



 T24-  Özcan Deniz, yeni filmi “Evim Sensin”de eski sevgilisi Fahriye Evcen’le kamera karşısına geçecek.




Hürriyet'in haberine göre, Özcan Deniz, geçtiğimiz yıl çektiği “Ya Sonra”nın ardından bir kez daha yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Avşar Film ve DNZ Film’in üstlendiği “Evim Sensin” filminde başrolü de üstlenen Deniz’e üç yıl aşk yaşayıp kısa süre önce ayrıldığı Fahriye Evcen eşlik edecek.


Üç ay süren kadın oyuncu arayışında Beren Saat ve Özgü Namal isimlerinin üzerinde de duran film ekibi, sonunda Fahriye Evcen’le anlaşma yaptı.


Ocak ayının sonunda çekimlere başlayacak olan Deniz, Evcen’in teklifi tereddütsüz kabul ettiğini söyledi: “Bir yıldır üzerine çalıştığım bir proje bu. Filme başladığımdan beri başrol için Fahriye’den başkasını hiç düşünmedim. Onu iyi tanıdığım için rolü bir terzi gibi onun üzerine diktim. Ayrılmamızın ya da özel yaşamımızın filmi onunla çekmeme engel olmasını istemedim. O da rolü ve senaryoyu bildiği için tereddüt etmeden kabul etti.”



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