Adana’da eski sevgilisinin yüzünü usturayla kesen zanlı tutuklandı. Sosyal medya hesabından "Herkese elveda yakalandım" paylaşımı yaptı.

Sefer B. 3 yıl önce ise A.O.’yu bacaklarından 4 kurşunla yaraladı. Bu olaydan dolayı Sefer B.’ye mahkeme önce 3 yıl 9 ay hapis cezası verip, daha sonra bu cezayı 2 yıl 9 ay 22 güne düşürdü. Sefer B.’nin cezaevinde yattığı 4 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Sefer B. tahliye edildikten sonra da tekrar kadını tehdit etmeye başladı. Bu nedenle genç kadın 13 kez savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. Bu şikâyetler sonunda kadına panik butonu verilip, Sefer B.’ye de elektronik kelepçe takılarak uzaklaştırma cezası verildi.

Ancak buna rağmen 28 Kasım günü akşam Sefer B., A.O.’nun bir restoranda olduğunu öğrenip elektronik kelepçeyi çıkartarak restorana girip, kadını önce darp edip daha sonra da ustura ile yüzünü kesip olay yerinden kaçtı. Dün yakalanan Sefer B., ifadesinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sefer B. polis tarafından yakalandıktan sonra sosyal medya hesabından "Herkese elveda yakalandım" paylaşımı yaptı. (İHA)