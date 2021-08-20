Eski sevgilisinin evindeki Alexa'yı hackledi; "Eşyalarını topla ve git" sözleri evin içinde yankılandı

Britanya’da bir kadın, ayrıldığı kişinin yeni sevgilisini korkutmak için evdeki sesli komutla aktive olan yapay zeka cihazı Alexa’yı hacklendi. Alexa’ya kendi sesini yerleştiren kadın, yeni sevgili evdeyken cihazdan “Eşyalarını al ve buradan git” mesajını paylaştı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, eski sevgilisinin evindeki yapay zeka cihazı Alexa’yı hackleyen Philippa Copleston-Warren, “Eşyalarını al ve evden çık” dediği sesini kaydetti. Copleston-Warren, yeni sevgili evdeyken onu korkutmak için bu sesi açtı ve evdeki aşkların yanıp sönmesini sağladı. Korkan kadın, evden açtı.

Aynı gün Copleston-Warren, eski sevgilisine çıplak fotoğraflarını Facebook hesabında yaymakla tehdit eden mesajlar da gönderdi. Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını Facebook’ta yayan Copleston-Warren hakkında dava açıldı. Adam, “çıplak fotoğraflarının Pakistan’a kadar dünyanın dört bir yanında yayıldığını, işinin etkilendiğini” söyledi.

Kadın, mahkemede hesabı hackleyip fotoğrafları paylaştığını itiraf etti.

Kadın, eski sevgilisine ve evine yaklaşmama şartıyla serbest bırakıldı.