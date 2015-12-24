Eski sevgilisinin dükkanına girip yemeklere müshil, öksürük şurubu ve uyku ilacı koydu!

Ankara'da bir kadının eski sevgilisinin çiğ köfte dükkânına çilingir yardımıyla girerek köfte harcına müshil, nar ekşisine öksürük şurubu, çay ve şekerin içine de uyku ilacı kattığı iddia edildi. İddianameye göre şüpheli, salça ve çaydanlığa da çamaşır suyu kattı; ardından piknik tüpünü de açık bıraktı. Şüphelinin hakkında 1 yıl 10 aydan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara’da bir kadın, ayrıldığı sevgilisinin çiğ köfte dükkânına gece saatinde çilingir yardımıyla girdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre şüpheli, müşteki N. Ş.'ye ait dükkânda 4 gün çalıştı ve aralarında duygusal ilişki yaşandı. İkilinin arasının bozulması üzerine müşteki şüphelinin işine son verdi ve dükkânının kilidini değiştirdi.

İddianameye göre, hazırlanan çiğ köfte harcı ile nar ekşisine öksürük şurubu ve müshil katan kadın, çay ve şekerin içine uyku ilacı, çaydanlığa çamaşır suyu koyarak gazı da açık bıraktı. H.G. hakkında, 1 yıl 10 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

İddianameye göre şüpheli, gece saat 03.00 sıralarında çağırdığı çilingire dükkânın kapısını açtırarak içeri girdi ve akşamdan hazırlanan çiğ köfte harcı ile nar ekşisine öksürük şurubu ve müshil attı. Çay ve şekerin içine uyku ilacı koyan kadın, salça ve çaydanlığa da çamaşır suyu kattı; ardından piknik tüpünü de açık bırakarak dükkândan ayrıldı.

Sabah iş yerine gelen N. Ş. gaz kokusu alınca polise giderek şikâyetçi oldu. Bozulan gıdalardan alınan örnekler incelendi.

Keçiören İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Laboratuvarları ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığında yapılan incelemede, gıdalarda herhangi bir zehirli maddeye rastlanılmadı.

Şüpheli kendisine yöneltilen suçları reddetti. H. G'nin, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlâl", "konut dokunulmazlığını ihlâl" ve "mala zarar verme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.