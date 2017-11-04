Eski sevgilisini yaralayan emekli polise 7.5 yıl hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, geçen şubat ayında, ayrıldığı sevgilisi 45 yaşındaki Arzu Özkan\'ı çalıştığı devlet hastanesinin ek hizmet binasında tabanca ile 2 el ateş ederek yaralayan emekli polis memuru 52 yaşındaki Orhan Bulut\'un yargılamasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, önceki duruşmada, \"Arzu ile evlenmek için eşimden boşandım. Telefonunda tanımadığım erkeklerin numaralarını gördüm. \'Bu ne?\' diye sorunca tartıştık. Benden şikayetci olunca mahkeme bana 2 ay uzaklaştırma cezası verdi. Olay günü konuşmak için hastaneye yanına gittim. Açık kıyafet giyiyordu. Bir de tişörtünün iki düğmesi açıktı. Sinirlenip korkutmak için 2 el ateş ettim. Amacım öldürmek olsa bunu yapardım\" diyen Bulut\'a, \'adam yaralamak\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Cezanın az olduğunu söyleyen Arzu Özkan, \"Benim hayatımı kararttı. Cezası çok daha ağır olmalıydı\" diye tepki gösterdi.

Bursa\'da, Yüksek İhtisas Hastanesi\'nin Mudanya Yolu üzerindeki ek hizmet binasında sekreter olarak çalışan Arzu Özkan geçen 6 Şubat 2017\'de kendisini rahatsız ettiği için iki ay uzaklaştırma cezası alan, eski sevgilisi emekli polis Orhan Bulut\'un tabancalı saldırısına uğradı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, vücuduna isabet eden iki kurşun ile yaralanan Özkan, aynı hastanede ameliyata alındı. Olay sonrası polise teslim olan 2 çocuk babası Bulut tutuklanırken, uzun süren tedavinin ardından taburcu edilen Arzu Özkan ise sağlığına tam olarak kavuşamadı.

Orhan Bulut hakkında, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bulut, poliste ve daha önce yapılan duruşmalarda verdiği ifadesinde, Arzu Özkan ile olaydan 2.5 yıl önce tanıştığını, kendisini Kuşadası\'nda ziyarete geldiğini, 3 ay birlikte tatil yaptıklarını söyledi. \"Onunla evlenmek için eşimi boşadım\" diyen sanık Orhan Bulut, \"Arzu\'nun telefonunda tanımadığım erkeklerin numaraları gördüm. \'Bu ne?’ diye sordum, tartıştık. Sinirlenip hakkımda şikayetçi olunca mahkeme tarafından 2 ay uzaklaştırma cezası aldım. Bu karar zoruma gitti. Olay günü konuşmak için yanına gitim. Açık kıyafet giyiyordu. Tişörtünün iki düğmesi açıktı. Sinirlendim, belimdeki silahı çıkartım iki el ona ateş ettim. Amacım; kesinlikle öldürmek değildi. Böyle bir niyetim olsa silahtaki 11 kurşunu sıkardım. Bunu yapmadım ve olay sonrası teslim oldum. Pişmanım, ondan ve ailesinden özür diliyorum\" dedi.

Uğradığı saldırı sonucu yürümekte güçlük çeken ve yakınlarının yardımı ile ayakta durabilen Arzu Özkan ise \"Beni 6 aydır ölümle tehdit ediyordu. Hakkında verilen uzaklaştırma kararı bittiği gün hastaneye gelip beni yaraladı. Bunu tasarlayarak gerçekleşti. Vücuduma isabet eden kurşunlardan sonra sağlığımı yitirdim. İlaçlarla ayakta durabiliyorum\" ifadelerini kullandı.

Sanık Orhan Bulut\'un karar aşamasına gelen yargılanmasına devam edildi. Bulut son duruşmada, \"Arzu\'yu öldürmek istemedim. Pişmanım. Kızım Anadolu Lisesi\'nde okuyor. Tahliyemi istiyorum\" dedi. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Orhan Bulut\'a \'adam yaralamak\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verip, tutukluluğun devamını kararlaştırdı. Verilen cezanın az olduğunu söyleyen Arzu Özkan, \"Benim hayatımı kararttı. Onun cezası çok daha ağır olmalıydı\" dedi.



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