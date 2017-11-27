Eski sevgilisini tacizden gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da ayrıldığı sevgilisi E.Ö.\'nün (30) evine zorla girip tacizde bulunduktan sonra eşyaya zarar verdiği iddia edilen Turgut T. (28), şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Olay dün İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi\'nde meydana geldi. Turgut T. ile eşinden boşanan 1 çocuk annesi E.Ö. yaklaşık 1 yıl önce tanışarak arkadaş oldu. Ev tuturak birlikte yaşayan ikili bir süre önce aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle ayrıldı. Ancak kadın evde yaşamaya devam etti. İddiaya göre şüpheli dün konuşmak için E.Ö.\'nün evine gitti. Kadın kapıyı açmayınca da zorla içeri girip ellerini tutarak elle cinsel tacizde bulundu. Evdeki eşyaya zarar verdikten sonra ayrıldı. Genç kadının şikayeti üzerine harekete geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi \'cinsel taciz\' ve \'konut dokunulmazlığını ihlal\' suçlarından yakalayıp gözaltına aldı.

Polise ifade veren Turgut T. cinsel tacizde bulunmadığını, evdeki eşlayarın da kendisin ait olduğunu söyledi. Polisteki işlemleri tamamlanan Turgut T. bugün adliyeye sevk edildi.



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