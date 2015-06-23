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Yaşam

Eski sevgilisini cami önünde 5 yerinden bıçakladı!

Katil, daha önce denetimli serbestlik uygulaması kapsamında serbest bırakılmış

23 Haziran 2015 09:48

Kahramanmaraş'ta, işlediği suçun ardından denetimli serbestlik uygulaması kapsamında serbest bırakılan Hasan Mesut Y., cami önünde karşılaştığı eski kız arkadaşı 19 yaşındaki Hilal Polat'ı 5 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Trabzon Bulvarı'nda meydana geldi. 

İddiaya göre, işlediği suçun ardından çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik uygulaması kapsamında serbest bırakılan Hasan Mesut Y., Bahçelievler Camisi önünde eski kız arkadaşı Hilal Polat ile karşılaştı. 

Hasan Mesut Y., bir süre sonra cebindeki bıçağı çıkararak Polat'a saldırmaya başladı. Hasan Mesut Y., olayın ardından kaçarak izini kaybettirirken, Hilal Polat bacaklarına aldığı 5 bıçak darbesiyle yaralandı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Polat, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Yerleşkesi'ne götürülerek acil serviste tedaviye alındı. 

Olay sonrası kayıplara karışan Hasan Mesut Y.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis, 19 yaşındaki zanlıyı Binevler Şairler Parkı'nda otururken buldu. Yapılan üst aramasında üzerinde olayda kullandığı bıçak da çıkan Hasan Mesut Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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