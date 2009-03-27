Eski sevgilisi yüzünden 10 kilo verdi

Tarkan, verdiği 10 kilonun nedenini sevgilisinden ayrılmasına bağlıyor. Ancak neden ayrılık acısı değil, Bilge’yle iken yediği abur cuburu kesmesiymiş.



Tarkan, bu aralar yeni albümünün hazırlıklarıyla meşgul. Ortalarda fazla görünmüyor. Ancak önceki akşam W Otel’de düzenlenen partide ortaya çıktı. Fazla kilolarından kurtulduğu göze çarpıyordu. 10 kilo verdiğini söyledi Tarkan... Nedenini de sevgilisi Bilge Öztürk’ten ayrılmasına bağladı. “Ayrılık acısı kilo verdirmiş” diye düşünürken Tarkan, Bilge’yle birlikteyken çok abur cubur tükettiğini, ayrıldıktan sonra ise abur cuburu kestiğini, spora başladığını söyleyiverdi.

Plakasını taktırdıktan sonra trafiğe çıktığı hybrid otomobili de objektiflere takılan Tarkan, “Arabalarım hakkında çok yazıp çiziyorlar ve ben buna çok kızıyorum” dedi. Sonra da şöyle devam etti: “Çünkü Porsche benim hayalimdi. Almanya’da çocukken Porsche vitrinlerine gidip ellerimi dayar, onları saatlerce seyrederdim ve benim olsun isterdim. Hayalim gerçek oldu. Artık benim de bir Porsche’m var. Ona binerek gezmeyi çok seviyorum.”

