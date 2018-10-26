Eski sevgilisi tarafından kamyonetle ezilen Ece, ilk kez duruşmaya katıldı

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, tartıştığı eski erkek arkadaşı İbrahim Deveci (34) tarafından kamyonetle ezilerek ağır yaralanan ve 40 gün yoğun bakımda kalıp, sağlığına kavuşan Ece Çelik (24), tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davada ilk kez duruşmaya katılıp ifade verdi. Çelik, \"İbrahim, \'Yeniden sevgili olalım mı?\' diye sordu. Olumsuz yanıt verdim. Israra rağmen kabul etmedim. Beni evin önüne getirdi. Burada yaşanan tartışmada bilerek çarpıp kaçtı\" dedi.

Özel bir televizyon kanalında katıldığı yemek yarışmasında birinci olan Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Çelik, 31 Temmuz 2017\'de eski erkek arkadaşı İbrahim Deveci ile bulundukları kamyonetin içinde tartıştı. İddiaya göre, tartışma sırasında Deveci, Çelik ve arkadaşlarını araçtan indirdikten sonra kamyoneti üzerlerine sürdü. Ece Çelik\'i ezip, arkadaşı Hüseyin A.\'ya da çarpan İbrahim Deveci, kamyonetle olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Çelik, bir gözünü kaybedip bitkisel hayata girdi, Hüseyin A. ise kazayı hafif yaralı atlattı.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan İbrahim Deveci, önce serbest kaldı, sonra tekrar gözaltına alınıp sevk edildiği nöbetçi mahkemede \'ev hapsi\' kararı verilerek salıverildi. Kendisini \"Ben Ece\'nin sevgilisi değilim. Olay günü birlikteydik, kendisini eve bıraktığımda Ece\'nin gerçek sevgilisi ve arkadaşları gelerek benim başıma silah dayadı. Ece\'yi zorla araçtan indirdi. Ben olayın şokuyla oradan ayrıldım. Ece\'yi kurtarmak için geri döndüm, yalnız elinde silah olan kişileri görünce tekrar kaçmak zorunda kaldım. Nasıl yaralandığını bilmiyorum, iyilik yaptım, kötülük buldum\" diye savunan Deveci, savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha sonra İbrahim Deveci\'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında, 16 yıldan 21 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bu arada İbrahim Deveci, tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.

İLK KEZ DURUŞMAYA KATILDI

Olayın ardından 40 gün yoğun bakımda kalıp, tedavinin ardından sağlığına kavuşan ancak bir gözü görme yetisini yitiren Ece Çelik, Adana 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde süren davada, ilk kez duruşmaya katıldı. İfade veren Çelik, mahkeme heyetine, İbrahim Deveci ile bir süre sevgili olduklarını daha sonra ise ayrıldıklarını anlattı. Ece Çelik, \"Ayrıldıktan sonra İbrahim ile buluştuk. Bana \'Yeniden sevgili olalım mı?\' diye sordu. Ben de olumsuz yanıt verdim. Israr etmesine rağmen kabul etmedim. Daha sonra beni evin önüne getirdi. Burada yaşanan tartışmada bilerek çarpıp kaçtı\" dedi.

Sanık İbrahim Deveci, suçlamaları kabul etmezken, mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



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