T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sosyal medyanın gücü: Şiddet gören kadın yaşadıklarını blogunda yazdı, eski sevgili tutuklandı

Kübra Yılmaz, eski sevgilisinden şiddet gördüğünü blogundan duyurmuştu

03 Eylül 2015 00:24

Kendisini darp eden eski sevgilisini pek çok kez şikâyet etmesine rağmen bir netice alamayan Kübra Yılmaz'ın, son çare olarak isyanını internetteki blogundan duyurması yetkilileri harekete geçirdi. Şüpheli Serdar D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Serdar D., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'adam yaralama ve darp’ suçlarından tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma ekipleri, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü’nde görevli 2 personel, Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları Kurulu Başkanı ve Çağdaş Hukukçular Derneği Alanya Şubesi Yönetim Kurulu üyesi avukat Halime Şenli ve beraberindeki bir grup avukat, Alanya’da eski sevgilisinden şiddet gördüğünü iddia eden Kübra Yılmaz’ın evine gitti.

Yapılan görüşmenin ardından Yılmaz, jandarma ve avukatlar Alanya Adliyesi’ne gitmek üzere sivil araçlarla yola çıktı. Bu sırada Kübra Yılmaz, evin yaklaşık 300 metre uzağında, kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü Serdar D.’nin çalıştığı bir tur şirketine ait minibüsü gördü.

Yılmaz’ın uyarısı üzerine duran jandarma ekipleri, park halindeki minibüsün yanına gitti. Serdar D.’nin de minibüsün yakınlarındaki bir bankta oturduğunu gören jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı.

 

ETİKETLER

bloginternetkadına şiddeterkek şiddetkübra yılmazhaber

İlgili Haberler

Uğradığı şiddeti blogunda anlatan Kübra Yılmaz'ın eski erkek arkadaşı gözaltında

Serdar D., Yılmaz'ın evine 300 metre mesafede gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24