Sosyal medyanın gücü: Şiddet gören kadın yaşadıklarını blogunda yazdı, eski sevgili tutuklandı

Kendisini darp eden eski sevgilisini pek çok kez şikâyet etmesine rağmen bir netice alamayan Kübra Yılmaz'ın, son çare olarak isyanını internetteki blogundan duyurması yetkilileri harekete geçirdi. Şüpheli Serdar D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Serdar D., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'adam yaralama ve darp’ suçlarından tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma ekipleri, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü’nde görevli 2 personel, Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları Kurulu Başkanı ve Çağdaş Hukukçular Derneği Alanya Şubesi Yönetim Kurulu üyesi avukat Halime Şenli ve beraberindeki bir grup avukat, Alanya’da eski sevgilisinden şiddet gördüğünü iddia eden Kübra Yılmaz’ın evine gitti.

Yapılan görüşmenin ardından Yılmaz, jandarma ve avukatlar Alanya Adliyesi’ne gitmek üzere sivil araçlarla yola çıktı. Bu sırada Kübra Yılmaz, evin yaklaşık 300 metre uzağında, kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü Serdar D.’nin çalıştığı bir tur şirketine ait minibüsü gördü.

Yılmaz’ın uyarısı üzerine duran jandarma ekipleri, park halindeki minibüsün yanına gitti. Serdar D.’nin de minibüsün yakınlarındaki bir bankta oturduğunu gören jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı.