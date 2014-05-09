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Yaşam

Eski sevgililerin kedi savaşı mahkemeye taşındı

Eski sevgilisinin evindeki kedi ölünce intikam için eşyaları kırmakla suçlanan N. D., eşyaların diğer kediyi veterinere götürürken ayağının takılması sonucu kırıldığını söyledi

09 Mayıs 2014 13:50

Evlenmek için İzmir'e giden eski sevgilisinin evde bıraktığı iki kediden birinin öldüğünü öğrenen N.D. adlı kadının tüm eşyaları kırarak intikam aldığı gerekçesiyle dava açıldı.

Beşiktaş Arnavutköy’de, evlilik için İzmir’e giden A.Y.’nin evindeki iki kediden birinin öldüğünü öğrenen eski kız arkadaşı N.D., evdeki bütün eşyalara zarar verdi. N.D.’den şikâyetçi olan A.Y., 7.5 bin liralık zararı olduğunu söyledi.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, suçlamayı reddeden N.D. ise savunmasında, diğer kediyi veterinere götürmek isterken ayağının kablolara takılması sonucu televizyon ile sehpasının düştüğünü, sadece bunların zararını ödeyeceğini söyledi. Olayın savcılığa intikal etmesi üzerine N.D. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

 

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