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Kültür-Sanat

Eski sevgilileri Bienali'nde pişti oldu

'İstanbul Bienali' partisine sanatçıların yanı sıra sosyete de akın etti. Nurettin Hasman'ın eski sevgilileri Eda Taşpınar ve Verda Penso partide görüntülendi.

14 Eylül 2009 03:00

Les Ottomans 29'da düzenlenen 'İstanbul Bienali' partisine sanatçıların yanı sıra sosyete de akın etti. Nurettin Hasman'ın eski sevgilileri Eda Taşpınar ve Verda Penso partide pişti oldu.

11. Uluslararası İstanbul Bienali onuruna Kuruçeşme Les Ottomans 29'da özel bir gece düzenlendi. Geceye İKSV'nin üst düzey yöneticilerinin yanısıra; sanatçılar, koleksiyonerler, tasarımcılar ve mimarlar da katıldı.

Hercules & Love Affair grubundan ayrılıp Jessica 6 grubunu kuran Nomi Ruiz'ın sahne aldığı gecede, Nurettin Hasman'ın iki eski sevgilisi Eda Taşpınar ve ve Verda Penso yan yana gelmemek için çaba gösterdiler. Durumdan rahatsız olan Verda Penso partiyi erken terk ederken, Taşpınar geç saatlere kadar eğlendi.

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