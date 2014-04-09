Eski sevgili genç kadının üzerine kezzap döküp, sırtından bıçakladı

Adana'da 27 yaşındaki Kadir Koç, eski kız arkadaşı 21 yaşındaki Tuğba Can'ın üzerine kezzap döküp sırtından bıçakladı. Vatandaşların linç etmek istediği Koç'u polis kurtardı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi'nin Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Tuğba Can'ın arkasından yaklaşan Kadir Koç, "Sen benim paramı yedin, bunu senin yanına bırakmam" diye bağırıp, plastik şişe içerisindeki kezzabı fırlattı. Ayaklarına ve vücudunun bazı bölgelerine kezzap dökülen genç kadın, kaçmaya başladı. Arkasından koşan Kadir Koç, yakaladığı genç kadına saldırdı. Çevredeki banka görevlileri ve vatandaşlar saldırgana müdahale etmek istedi. Yanında getirdiği ekmek bıçağını çıkartan Kadir Koç, vatandaşları tehdit ederek uzaklaştırdı. Kadir Koç, saçlarından tuttuğu genç kadının sırtına 6 bıçak darbesi vurdu.

Fatih Karaçalı'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, olaya tanık olan vatandaşlar, Kadir Koç'un üzerine atlayıp, elindeki bıçağı aldı. Öfkesine hakim olamayan vatandaşlar, Kadir Koç'u tekme ve yumruklarla etkisiz hale getirdi. Yerde yatan Tuğba Can, acı içinde kıvranarak uzun süre ambulans bekledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı kelepçelerken, vatandaşlar yeniden Kadir Koç'a vurmaya başladı. Araya giren polisler öfkeli vatandaşları uzaklaştırdı. Kadir Koç, ekip otosuna bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Tuğba Can, olay yerine gelen ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Zanlı Kadir Koç, sorguya alındı.