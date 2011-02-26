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Eski sevgili Ebru Şancı anlattı:Oğul Kaddafi kadın düşkünü!

Ebru Şancı, Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ile üç yıl süren ilişkisini anlattı.

26 Şubat 2011 02:00


T24- Manken Ebru Şancı, Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ile üç yıl süren ilişkisini anlattı. Şancı, Türk işadamlarının Seyfülislam Kaddafi'ye "kadın getirdiklerini, öylece Libya'da iş kaptıklarını" söyledi.

Şancı, Kaddafi’den kadınlara olan zaafı yüzünden ayrıldığını söyledi: “Seyfülislam ile Londra’da tanıştık. İlişkimiz üç yıla yakın sürdü. Bana aşıktı. Ben de ona aşık olmak istedim ama bir günde üç kadınla yattığı bile oluyordu. Öyle bir ilişki bana göre değildi, bu yüzden 2008 yılında ondan ayrıldım. Ayrıldıktan sonra beni görmek için Türkiye’ye geldi. Doğum günlerini de hep Türkiye’de kutlardı. Özellikle Bodrum’a gelirdi. Çevresinde çok fazla Türk işadamı vardı. İşadamları ona kadın getirir, bu sayede Libya’da iş alırlardı. Seyfülislam aslında çok esprili, komik biri. Ama kadınlara olan düşkünlüğü onu ilginç biri yapmış. Onunla ilişkimiz sürerken üç yıl Libya’da kaldım. Saraylarında da yaşadım. Halk dışarıda açlık çekerken biz sefa içindeydik. Ailece delilerdi.”   

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