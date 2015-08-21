Eski seçim sandıkları çiçek açtı

Üsküdar Belediyesi, şeffaf sandıkların gelmesiyle birlikte kullanım dışı kalan ahşap seçim sandıklarını saksı olarak kullanmaya başladı.

Üsküdar Belediyesi, seçim yasalarındaki güncellemeyle yerini şeffaf sandıklara bırakan eski ahşap seçim sandıklarını çevre duyarlılığı çerçevesinde yeniden değerlendirdi ve sandıklara çiçek ekti. Temizlik İşleri Müdürlüğü Atık Yönetim Merkezi’nde kullanılmayan ahşap sandıkların bir kısmı çiçeklendirilirken, bir kısmı da yakacak haline getirildi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Seçim sandıklarının değiştirildiği 2010 yılı Anayasa Referandumu sonrasında, yerini hafif ve sert plastikten yapılmış şeffaf sandıklara bırakan 3 bin 672 ahşap seçim sandığını yeniden değerlendirme projesi hakkında konuşan Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Salih Uzun, “Ahşap oy sandıklarının imha edilmesine karar verilmesiyle birlikte, bu sandıkların çevreyi kirletmemesi açısından Üsküdar Belediyesi olarak çözüm bulmaya çalıştık. Bir kısmına çiçek ekerek doğayla dost bir vazife kazandırdığımız sandıkların geri kalanını ise Atık Yönetim Merkezi’nde yakacak haline getirerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Standart süreçte sandıkların imha edilmesi için önce parçalanması ve ardından Şile’de bulunan döküm sahasına atılması gerektiğini belirten Uzun, bu işleme oranla maliyet ve çevre duyarlılığı açısından çok daha verimli olan çiçek ekme yöntemine başvurduklarını belirtti.